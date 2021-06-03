Захарова: Решение о недопуске фанатов на Евро-2020 коснется всех прибывающих в Данию

Фото: МИД РФ

Решение о недопуске фанатов на Евро-2020 затрагивает всех болельщиков, которые прибывают в Данию из других стран. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 3 июня, в своем Telegram-канале.

Встреча России с Данией в рамках турнира должна пройти в Копенгагене 21 июня. Однако Дания считает проведение чемпионата для болельщиков туристической целью, а для путешественников в настоящее время запрещен въезд в страну на фоне пандемии коронавируса.

Захарова отметила, что существует множество вопросов о недопуске фанатов на чемпионат Европы по футболу.

— По информации датских властей, решение не допускать болельщиков на проходящие на территории королевства футбольные матчи Евро-2020 затрагивает всех фанатов, прибывающих из-за рубежа, без исключения, — отметила Захарова.

По ее словам, министерство культуры данной страны ввело жесткие ограничительные меры из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Напомним, чемпионат Европы по футболу будет проходить в одиннадцати европейских городах в течение месяца — с 11 июня по 11 июля. В рамках группового этапа российская национальная команда встретится на футбольном поле со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

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