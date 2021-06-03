В Совфеде назвали бесперспективной идею Милонова лишить коллекторов пенсии

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Идея депутата Госдумы Виталия Милонова лишать пенсии коллекторов не имеет перспектив на реализацию в жизнь. Она противоречит законодательству России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

Ранее депутат заявил, что людей, которые занимаются коллекторской деятельностью, необходимо лишить пенсии. Он отметил, что бывшим коллекторам нужно на законодательном уровне запретить занимать любую должность. По мнению Милонова, нужно быть «полным подонком и негодяем», чтобы звонить женщинам и угрожать им смертью сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации. Помимо этого, депутат заявил, что коллекторы «должны быть лишены права называть себя гражданами».

Круглый отметил, что Милонов — эмоциональный и экспрессивный человек, который имеет право высказывать личное оценочное мнение.

— Учитывая, что он депутат, мнение имеет какое-то значение. Но я не думаю, что такие законодательные инициативы могут возникнуть и имеют какую-то перспективу, — сказал сенатор.

Он добавил, что все граждане России по законодательству имеют право на пенсию. Круглый также особо подчеркнул, что пенсионное законодательство должно быть консервативным.

— Не надо менять пенсионную систему, которая существует. Потому что люди, которые сейчас живут, должны понимать, что их ждет через 20–30 лет, когда они выйдут на пенсию. Люди должны быть уверены в своем завтрашнем дне. Пенсионное законодательство можно только улучшать, добавляя преференции, — сказал сенатор.

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