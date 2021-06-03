Кремль отреагировал на сообщения о высылке российских техников из Турции

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Российские техники, которые сопровождают контракт по С-400 в Турции, возвращаются в Россию в плановом порядке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 3 июня.

Ранее в СМИ начали появляться сообщения о том, что из Турции вышлют российских специалистов, которые сопровождают контракт по С-400, чтобы удовлетворить требования США.

Песков опроверг данную информацию. По его словам, в ситуации не было «воздействия американцев».

— Вы знаете, что американцы на турок изрядно давят, но турецкая сторона достаточно последовательно сохраняет свою позицию. Все наши специалисты, которые там были, в плановом порядке возвращаются на родину. Они закончили все дела по обучению турецкого персонала, по передаче всех дел, и они возвращаются в плановом порядке, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Поставки российских систем, которые вызвали кризис в турецко-американских отношениях, стартовали летом 2019 года. Америка требовала отказаться от сделок и приобрести произведенные в США комплексы Patriot. При этом Соединенные Штаты грозили задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в отношении Анкары. Турция отказалась уступать и продолжила закупку С-400. В ответ на это Америка ввела санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, ответственных за сделки.

Ранее сообщалось, что Турция отменила требование о тестах для россиян с прививкой от COVID-19.

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