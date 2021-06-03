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МИД изучит решение Судана пересмотреть соглашение по российской базе
Фото: Pixabay

МИД изучит решение Судана пересмотреть соглашение по российской базе

Полина Долганова

Внешняя политика

Судан все еще обдумывает решение о том, чтобы пересмотреть соглашение по российской базе на Красном море. Москве и Хартуму еще предстоит переговорить друг с другом. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

Он отметил, что ведомство изучает заявление суданских властей.

— Решение пока не принято, потому что соглашение, которое подписывалось, не вступило в силу, поэтому не завершено его согласование, — рассказал Богданов.

Также представитель МИД подтвердил, что между Москвой и Хартумом уже были контакты по данной теме, передает РИА Новости.

О намерении пересмотреть решение по созданию российской военной базы на Красном море ранее объявил начальник штаба ВВС Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн.

Москва и Хартум подписали соглашение о создании пункта базирования ВМФ РФ в Красном море в декабре прошлого года. По его условиям Россия сможет разместить на базе не более 300 человек и не более четырех судов, в том числе с ядерной энергетической установкой. Договор должен был действовать в течение 25 лет и автоматически продлиться еще на десять, если ни одна из сторон за год до истечения очередного периода не уведомит другую о планах остановить его действие.

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Красное мореРоссияСудан
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