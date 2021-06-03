Турция отменила требование о тестах для россиян с прививкой от COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Власти Турции упростили правила въезда в страну для россиян с 1 июня. Об этом в среду, 3 июня, сообщает Turkish Airlines.

Теперь привитым гражданам России нет необходимости предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте.

— Привитые туристы, в том числе вакциной «Спутник V», больше не должны предъявлять справку с ПЦР-тестом, как это было ранее. Теперь потребуется только сертификат о полной вакцинации, завершившейся не позднее чем за 14 дней до поездки в Турцию, — поясняет компания.

Альтернативой может быть сертификат о наличии антител после COVID-19, перенесенного в течение прошедшего полугода.

Ранее Россия продлила режим ограничения авиасообщения с Турцией до 21 июня 2021 года из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Читайте также: Авиасообщение между РФ и Великобританией возобновят 2 июня