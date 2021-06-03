Виталий Савельев рассказал, когда биометрию начнут использовать для проезда в транспорте

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Министерство транспорта РФ планирует ввести биометрическую систему идентификации пассажиров в транспорте к 2024 году. Об этом рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев в четверг, 3 июня, в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в России будут проводить оцифровку не только объектов Минтранса, но и всего транспортного комплекса. Савельев подчеркнул, что к 2024 году биометрическая система будет использоваться в общественном транспорте, а также при полетах на самолетах и в железнодорожных перевозках.

В феврале стало известно, что ведомство планирует с 2021 по 2023 год ввести биометрическую систему идентификации пассажиров в шести аэропортах России.

Ранее сообщалось, что почти 80 процентов москвичей выбрали электрический общественный транспорт.

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