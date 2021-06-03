Экзотика рядом: садовод рассказала, как вырастить авокадо в квартире

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Для того чтобы вырастить экзотическое растение или фрукт в домашних условиях, необязательно быть профессиональным садоводом. Достаточно лишь подобрать правильную методику посадки. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертом и узнала, как прямо на подоконнике вырастить настоящее дерево авокадо.

По словам садовода и специалиста клуба «Цветоводы Москвы» Татьяны Жашковой, сделать это вполне реально. И для этого нужно всего лишь несколько косточек экзотического фрукта. Для этого достаточно приобрести в магазине свежие и спелые плоды.

— Оставшиеся от фрукта косточки очищаем от кожуры и срезаем нижнюю часть. Затем проделываем в них четыре отверстия и вставляем зубочистки. Заготовку погружаем в стакан с фильтрованной водой. Косточки располагаем так, чтобы их нижние части находилась в воде, а верхние придерживалась зубочистками за емкость, — отметила эксперт.

В таком положении косточки должны находиться не более недели. Эксперт предупреждает, что воду в стакане нужно менять, если она темнеет.

— Через семь дней должны появиться корневище и небольшой стебелек. Это явный признак того, что будущее растение можно пересаживать в землю, — уточнила Жашкова.

Для посадки подойдет горшок среднего размера. На дно емкости следует выложить дренаж и подготовленный питательный грунт.

— В один горшочек можно посадить до четырех экземпляров, — предупредила садовод. — Выбирайте косточки, у которых выросли самые толстые корни — больше шансов, что они приживутся. Засыпать их сильно грунтом не нужно, верхняя часть косточек должна быть на виду.

Растение, по словам собеседницы «ВМ», будет расти при комнатной температуре, примерно 20–22 градуса, и постоянном увлажнении. Эксперт отметила, что тропическое дерево в первые месяцы после посадки может вырасти до 30 сантиметров, а потом процесс замедляется:

— Это дерево не способно выжить в средней полосе России, так как абсолютно не переносит холод и вряд ли приживется на дачном участке. В Москве и области это фруктовое растение сможет дать плоды, только если из горшка его пересадить в зимний сад, где температурный режим соответствует требуемым нормам.

Стоит также учесть, что в 90 процентах случаев авокадо в домашних условиях не плодоносит. Но шансы получить фрукт все-таки не исключены. Первые фрукты появятся спустя 5–6 лет после посадки.

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