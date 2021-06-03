В Минздраве сообщили, что среднестатистический россиянин недоедает овощей и фруктов
Среднестатистические жители России недоедают овощей и фруктов. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
По ее словам, нормальный уровень потребления овощей и фруктов составляет 400 грамм в сутки. Драпкина отметила, что данные продукты недоедают как мужчины, так и женщины.
При этом специалист подчеркнула, что от здоровья женщин зависит «благополучие нации».
— Женщины, как и мужчины, должны быть здоровыми, но все-таки, мне кажется, что в этом нашем желании вести здоровый образ жизни, в этом нашем желании всего общества действительно сделать все для увеличения продолжительности жизни женщина играет — уж извините, мужчины — большую чуть роль, — пояснила Драпкина.
По ее словам, с 1993 года ожирение среди мужчин в России выросло в несколько раз, пишет РИА Новости.
Ранее эндокринолог предупредила об опасности ранних фруктов и ягод.
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