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Андрей Бочкарев: Станцию «Каховская» БКЛ планируют открыть в 2021 году
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Андрей Бочкарев: Станцию «Каховская» БКЛ планируют открыть в 2021 году

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, метро Каховская Карта всех событий

Реконструируемую станцию «Каховская» планируется открыть вместе с другими станциями южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 3 июня.

— Каховская линия является первой линией Московского метрополитена, реконструируемой в таком объеме. На данный момент готовность станции «Каховская» составляет 70 процентов, — рассказал заммэра.

Рабочие, по словам Бочкарева, завершают на станции монтаж основных конструкций вестибюля и пересадки. Кроме того, в продвинутой стадии находятся архитектурно-отделочные работы на платформе и в помещениях станции.

Также в стадии реконструкции находятся станции «Каширская» и «Варшавская», добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. По его словам, обе станции готовы на 40 и 30 процентов соответственно. Работы на них планируется закончить в следующем году.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что десять пусковых станций БКЛ готовы на 70 процентов.

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БКЛстроительствоАндрей Бочкарев
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