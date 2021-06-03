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Продлен прием заявок на конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства»
Фото: Организационный комитет конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства 2020»

Продлен прием заявок на конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства»

Эвелина Василькова

Общество

Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» продлен до 7 июня. Конкурс организован Департаментом градостроительной политики города Москвы и считается одной из самых престижных отраслевых премий. Для участия в конкурсе допускаются проекты строительства и реставрации, введенные в эксплуатацию в течение предыдущего года.

Решение о продлении срока подачи документов было принято в связи с большим количеством обращений перед завершением приема заявок и просьбами выделить дополнительное время на подготовку документации к конкурсу.

Основная цель конкурса — выявить качественные строительные и архитектурные проекты, которые удалось реализовать в столице за предыдущий год, поощрить их создателей и распространить передовой опыт наиболее эффективно работающих организаций в сфере строительства.

Награждение победителей конкурса мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным традиционно пройдет в канун праздника «День строителя» в августе.

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