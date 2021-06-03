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Средства ФНБ на трассу Москва — Казань планируют выделить в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Средства ФНБ на трассу Москва — Казань планируют выделить в 2021 году

Анастасия Волоснова

Транспорт

В 2021 году правительство планирует выделить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство трассы М-12 из Москвы в Казань. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в четверг, 3 июня.

По его словам, в ближайшее время власти могут начать инвестировать уже готовые проекты, среди которых трассы Москва — Казань и Казань — Екатеринбург.

— Графики очень жесткие, до 2024 года все должно заработать. Поэтому я не исключаю, что в этом году деньги ФНБ могут пойти на дорогу Москва — Казань, — пояснил Силуанов.

На строительство трассы из Москвы через Нижний Новгород в Казань планируют потратить 639 миллиардов рублей. Среди них 150 миллиардов рублей выделит ФНБ.

Длина автотрассы составит свыше 800 километров. Дорога позволит добраться из столицы до Казани за 6,5 часа при разрешенной скорости 130 километров в час, пишет РИА Новости.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев рассказал, когда биометрию начнут использовать для проезда в транспорте.

Читайте также: Дептранс Москвы рассказал о новой системе информирования при закрытии станций метро

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