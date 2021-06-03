Нарышкин: Запад использует против России и Белоруссии элементы гибридной войны

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Запад использует против суверенитета России и Белоруссии элементы гибридной войны. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в четверг, 3 июня.

По его словам, Запад применяет элементы «гибридной войны» и «агрессивные действия» в своей политике по отношению к России и Белоруссии. Нарышкин уточнил, что подобные акции выходят за рамки международного права.

— В Российской Федерации нашими гражданами эти действия воспринимаются крайне негативно. У нашего населения растет неприемлемость такой политики западных стран. Думаю, что похожие явления происходят и в белорусском обществе, — подчеркнул Нарышкин.

Он добавил, что Россия и Белоруссия не станут мириться с подобными действиями и будут защищать свое право на суверенное развитие, ТАСС.

Ранее сообщалось, что МИД изучит решение Судана пересмотреть соглашение по российской базе.

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