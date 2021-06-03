Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Под влиянием южной ложбины»: москвичей предупредили о неустойчивой погоде после выходных
Фото: pixabay.com

«Под влиянием южной ложбины»: москвичей предупредили о неустойчивой погоде после выходных

Руслан Давлетшин

Город

В начале следующей недели в Москве возможны кратковременные дожди, заявила в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

— Погоду будет определять влияние ложбины с юга. Так что в начале следующей недели погода будет неустойчивой. Преобладающая температура в ночные часы будет в районе 10–12 градусов, дневная — 20–22 градуса, — рассказала синоптик.

Ранее синоптик сообщила о хорошей погоде в первую пятницу и первые выходные календарного лета. Она будет благоприятной и комфортной во всех отношениях. 4–6 июня в Москве ожидается днем 22–24 градуса тепла, ночью — 10–12 градусов. В пятницу и субботу в городе будет без осадков, в воскресенье возможен кратковременный дождь.

По прогнозам метеорологов, в большинстве регионов России в июне температура воздуха будет соответствовать климатической норме, но будут также и аномалии. Так, погода теплее обычного ожидается в Архангельской области и Республике Коми — днем температура воздуха может подняться до 24 градусов тепла. На Урале также может быть теплее нормы — днем ожидается до 26 градусов выше нуля.

Читайте также: Придет ли в Москву «красная жара» и какая погода будет в столице летом

температура воздухаМосковское метеобюропрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Все мнения
О проекте