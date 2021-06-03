«Под влиянием южной ложбины»: москвичей предупредили о неустойчивой погоде после выходных

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В начале следующей недели в Москве возможны кратковременные дожди, заявила в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

— Погоду будет определять влияние ложбины с юга. Так что в начале следующей недели погода будет неустойчивой. Преобладающая температура в ночные часы будет в районе 10–12 градусов, дневная — 20–22 градуса, — рассказала синоптик.

Ранее синоптик сообщила о хорошей погоде в первую пятницу и первые выходные календарного лета. Она будет благоприятной и комфортной во всех отношениях. 4–6 июня в Москве ожидается днем 22–24 градуса тепла, ночью — 10–12 градусов. В пятницу и субботу в городе будет без осадков, в воскресенье возможен кратковременный дождь.

По прогнозам метеорологов, в большинстве регионов России в июне температура воздуха будет соответствовать климатической норме, но будут также и аномалии. Так, погода теплее обычного ожидается в Архангельской области и Республике Коми — днем температура воздуха может подняться до 24 градусов тепла. На Урале также может быть теплее нормы — днем ожидается до 26 градусов выше нуля.

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