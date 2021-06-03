Психолог объяснила, как понять, готов ли ребенок к первой поездке в лагерь

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Пребывание ребенка в летнем лагере становится для него хорошей школой жизни. Семейный психотерапевт и детский психолог Ирина Попова рассказала, как родителям понять, готовы ли их сын или дочка к такому первому опыту.

По мнению профессионала, сами родители должны начать подготовку к этому задолго до планирования первого отдыха в летнем лагере.

— Ребенка нужно привести в детский коллектив хотя бы за год до школы, чтобы он там получил опыт общения на равных со сверстниками и с посторонним человеком старше него, — пояснила психолог.

Иначе вся эта нагрузка по выстраиванию коммуникации упадет на первый год школы. А это плохо, потому что к этому добавляются учеба и другой уровень ответственности. Как считает эксперт, не умеющий адаптироваться ребенок не будет справляться со стрессом. Такого малыша Ирина Попова не советует отправлять в лагерь.

Самый подходящий возраст для первой поездки в такое учреждение, по ее мнению, восемь-девять лет. Хорошо бы, чтобы к этому времени он уже имел навыки самообслуживания, то есть умел умываться, менять белье, следить и ухаживать за своими вещами, а также обладал определенным уровнем личной дисциплины, отмечает ФАН.

Даже несмотря на кажущуюся подготовленность ребенка к лагерю, сложно предугадать, какой он получит опыт — позитивный или нет. При этом практическую пользу организованных летних каникул тяжело переоценить, утверждает психолог.

— Посмотрите, как хорошо собраны и организованы во взрослой жизни спортсмены, — привела пример Ирина Попова.

Психолог считает, что и с детским лагерем сформирована подобная система: дети куда-либо выезжают, они там предоставлены сами себе и получают опыт жизни по определенному расписанию. По ее словам, умение держать себя в тех или иных рамках принесет только пользу.

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