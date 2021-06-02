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«Без ритуалов и объятий»: как подготовить ребенка к детскому лагерю
Фото: АГН Москва

«Без ритуалов и объятий»: как подготовить ребенка к детскому лагерю

Юлия Евграфова

Общество

Чтобы летний отдых доставил школьнику положительные эмоции, а не спровоцировал стресс, родителям стоит придерживаться нескольких советов. В первую очередь, важно объяснить ребенку, что он едет в лагерь за положительными эмоциями, новыми друзьями и интересным общением. Об этом «Вечерней Москве» рассказала нейропсихолог Елена Данилова.

— Не нужно пугать ребенка, что он останется там без мамы и вынужден будет сам справляться с пуговицами и шнурками, будет скучать без привычных ритуалов и объятий. Заранее обсудите, на какой период вы расстаетесь и как будете рады его новым впечатлениям. Создайте позитивный сценарий — в таком случае ребенку будет легче справиться в непривычной обстановке, он будет готов первым подойти и познакомиться. Также важно поднять тему дружбы, насколько важно уметь помогать друг другу, ведь в лагерях приветствуются командные игроки, — пояснила специалист.

По словам Даниловой, ребенок также должен понимать, что в любой затруднительной ситуации на отдыхе ему стоит сразу обращаться за помощью к взрослым. Помимо этого, нужно заранее обсудить с ним вопрос с посещениями и договориться о звонках, заключила нейропсихолог.

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