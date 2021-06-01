«Успеть в последний вагон»: куда отправить отдыхать ребенка летом

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Учебный год для школьников официально завершен, и впереди у юных россиян три месяца каникул. Как считают эксперты, в этот период детям необходим организованный отдых. Это обезопасит школьников от несчастных случаев и даст возможность развиваться. К каким местам стоит присмотреться родителям, что выбрать тем, кто останется в городе и как правильно подготовить ребенка к временной разлуке с родителями — в материале «ВМ».

Что и как выбрать

У жителей столичного региона пользуются спросом детские летние лагеря в Подмосковье. Но, помимо этого, родителям стоит обратить внимание и на соседние области: Тульскую, Калужскую, Ивановскую, Владимирскую, Тверскую. Об этом «ВМ» рассказала вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева. По ее словам, тем россиянам, кто хочет отправить ребенка на отдых у моря, конечно, стоит выбрать Крым.

— В условиях пандемии при выборе лагеря родителям нужно ориентироваться на рекомендации регионального Роспотребнадзора, куда они хотят отправить ребенка. Также нужно внимательно присмотреться к самому лагерю: как в нем расселяют детей, чем кормят, какую программу предлагают. Потому что у ребенка должно быть как можно меньше свободного времени, он должен быть занят, чтобы правильно провести свой отдых. К сожалению, я думаю, самые выгодные варианты уже проданы. Обычно родители задумываются об этом очень заранее. Но если хочется «успеть в последний вагон», стоит посоветоваться со специалистами-турагентами или со знакомыми, у которых есть такой опыт, — сказала собеседница «ВМ».

Познавательная замена

В качестве альтернативного варианта родители могут выбрать и детский отдых в самой Москве. В этом году в столице будут работать шесть детских лагерей. По словам председателя всероссийского общественного движения «Матери России», члена комиссии при председателе Совета Федерации по развитию гражданского общества Валентины Петренко, даже отдых в черте города полезен для школьников.

— Это дает возможность в большем присмотре за детьми, многие школы также организуют для детей работу различных кружков, секций. Это дает детям возможность получать определенное развитие. При этом они могут организованно посещать музеи, кинотеатры, делиться впечатлениями. Было очень интересно, когда в 2019 году мы для городских детей организовали экскурсию в село. Такой восторг был у них. Во-первых, это свежий воздух. Во-вторых, их там напоили молоком, испекли пирожки. То есть такой деревенский туризм мы сейчас будем развивать по всей стране. Я считаю, что должны появиться отделения, которые, занимаясь внутренним туризмом, возьмут на вооружение эту идею, — добавила Валентина Петренко.

По мнению председателя всероссийского общественного движения «Матери России», анализ по стране за много лет показывает, что, когда дети находятся на организованном отдыхе, несчастных случаев происходит гораздо меньше. Чаще всего дети погибают на отдыхе с родителями, когда те отвлекаются на посторонние деле, пояснила член комиссии при председателе Совета Федерации по развитию гражданского общества.

Подготовка к отдыху без стресса

Как поделилась с «ВМ» нейропсихолог Елена Данилова, отдых в лагере для ребенка всегда связан с новым опытом, приключениями, интересным общением и дружбой. Поэтому, чтобы временное расставание с родителями не стало стрессом для школьника, взрослым стоит проговорить, для чего он туда едет, считает специалист.

— Не нужно пугать ребенка, что он останется там без мамы и вынужден будет сам справляться с пуговицами и шнурками, будет скучать без привычных ритуалов и объятий. Заранее обсудите, на какой период вы расстаетесь и как будете рады его новым впечатлениям. Создайте позитивный сценарий — в таком случае ребенку будет легче справиться в непривычной обстановке, он будет готов первым подойти и познакомиться. Также важно поднять тему дружбы, насколько важно уметь помогать друг другу, ведь в лагерях приветствуются командные игроки, — пояснила Елена Данилова.

Помимо этого, школьнику стоит объяснить, сказала собеседница «ВМ», что в любой непонятной для него ситуации он должен обратиться к взрослому. Также следует заранее обсудить вопрос с посещениями и договориться о звонках. По мнению специалиста, родителям лучше звонить ребенку раз в сутки перед сном. Тогда школьник с удовольствием расскажет обо всем произошедшем за день.

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