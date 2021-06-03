Мужчине в Кокошкино проломили голову монтировкой в ходе пьяной драки
Мужчина избил собутыльника монтировкой в поселении Кокошкино и скрылся. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел неподалеку от станции Толстопальцево, расположенной по адресу квартал № 10. По данным ведомства, потерпевший распивал спиртное с мало знакомым им человеком. В итоге собутыльники поссорились. В какой-то момент один из мужчин вышел из себя и схватился за монтировку. Проломив голову оппоненту, злоумышленник скрылся.
Прибившая бригада «скорой помощи» госпитализировала мужчину в реанимацию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ранее «ВМ» сообщала, что в центре Москвы неизвестный чуть не лишил оппонента глаза.
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