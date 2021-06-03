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Туристам рассказали актуальную информацию о правилах пересечения российских границ
Фото: pixabay.com

Туристам рассказали актуальную информацию о правилах пересечения российских границ

Елена Фролова

Туризм

Некоторые туроператоры обновили сведения об ограничениях, связанных с отправлением туристов в Танзанию и Турцию. В том, какова же актуальная информация о правилах пересечения российских границ и посещения других государств, попробовали разобраться эксперты.

На данный момент путешественникам доступен список гостиниц для переноса брони на официальных порталах туроператоров, которые в постоянном режиме выкладывают обновленную информацию. Помимо этого, россияне могут отменить тур или перенести его на другую дату.

Например, полет в Танзанию можно перенести на 2022 год. Однако в большинстве случаев у желающих есть возможность обменять туры в Турцию на поездки по России и в Абхазию. В качестве альтернативного варианта туроператоры предлагают вылеты в Тунис, Кипр, Мексику, Хорватию и Объединенные Арабские Эмираты.

При этом тем, собирается вылететь после 21 июня, нужно внести предоплату в размере 20 процентов в течение трех дней с момента бронирования. Полностью оплатить поездку нужно до даты вылета.

Кроме того, существуют еще правила «ковидных» ограничений по миру, отмечает Nation News. Например, с 1 мая нужно делать два ПЦР-теста всем, кто прибывает из-за рубежа. До получения результатов теста, и загрузки их на портал «Госуслуги», прибывшие граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Сдавать тесты нужно всем россиянам, которые пересекают любой тип границы, с 15 апреля. До этого данное правило касалось только пассажиров самолетов.

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Читайте также: Ростуризм предложил варианты замены туров после продления запрета на полеты в Турцию

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