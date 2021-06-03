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Белоруссия уменьшила персонал дипмиссии США и ужесточила выдачу виз
Фото: Pixabay / jorono

Белоруссия уменьшила персонал дипмиссии США и ужесточила выдачу виз

Анастасия Волоснова

В мире

Белоруссия приняла решение сократить персонал американского посольства в стране, а также ужесточить выдачу виз в ответ на санкции США против предприятий нефтехимического комплекса республики. Об этом рассказал пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

О принятых мерах сообщили поверенному в делах США в Беларуси в четверг, 3 июня.

— В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию, — говорится в сообщении.

Глаз отметил, что Минск принимает ответные меры, чтобы США увидели бесперспективность давления и принуждения в международных отношениях с Белоруссией. Политик подчеркнул, что страна будет вести с США диалог только в условиях равноправия и взаимного уважения.

По его словам, американские санкции нанесут удар только белорусским гражданам, которые работают на предприятиях, говорится на сайте МИД.

Ранее сообщалось, что военные Белоруссии раскрыли детали посадки самолета Ryanair.

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Белоруссияоформление визСША
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