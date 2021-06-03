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Военные Белоруссии раскрыли детали посадки самолета Ryanair
Фото: Twitter/ryanair

Военные Белоруссии раскрыли детали посадки самолета Ryanair

Татьяна Плотникова

В мире

Истребитель Вооруженных сил Белоруссии, контролировавший самолет Ryanair рейса Афины — Вильнюс, находился от гражданского борта на расстоянии свыше 50 километров. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб в фильме «Рейс "Афины — Вильнюс"», продемонстрированном на телеканале ОНТ, в среду, 2 июня.

По словам белорусского военного, задачей военного самолета являлся контроль правильности курса следования гражданского судна в аэропорт Минск-2 по коридору, который ему освободили авиадиспетчеры.

Голуб заявил, что в случае отказа радиосвязи на борту самолета Ryanair при подозрении на наличие взрывного устройства «дежурный экипаж обязан помочь ему сигналами, маневрами установить связь с землей».

Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации истребитель должен был «прикрыть Минск от акта воздушного терроризма», поскольку у военных на тот момент «не было информации, что бомбы там нет», заявил Голуб.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Пресс-служба Национального аэропорта Минск 23 мая сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

Читайте также: Протасевич связал свое задержание в Минске с личным конфликтом

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