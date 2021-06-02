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Протасевич связал свое задержание в Минске с личным конфликтом
Фото: twitter/pr0tez

Протасевич связал свое задержание в Минске с личным конфликтом

Татьяна Плотникова

В мире

Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич допустил, что его арест в Минске может быть связан с личным конфликтом с одним из его соратников.

Как заявил Протасевич в фильме «Рейс "Афины — Вильнюс"», продемонстрированном на телеканале ОНТ, у него «был личный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный». Пресловутый человек был в чате, в котором Протасевич сообщил о своем вылете из Афин за 40 минут до отправления.

Кроме того, Протасевич рассказал, что после помещения в следственный изолятор не получал никакой информации и предположил, что его подставили. По версии экс-главреда Nexta, у человека, который мог спровоцировать инцидент, имелись связи с киберпартизанами, ранее устраивавшими массовые лжеминирования в Белоруссии.

При этом в фильме «Рейс "Афины — Вильнюс"» отмечают, что сообщения о задержании Протасевича в аэропорту Минска появились еще в то время, когда он проходил пограничный контроль и досмотр. Первая подобная публикация в социальных сетях исходила от советника бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франака Вячорки.

Сам Протасевич рассказал, что у него были хорошие отношения с Вячоркой, однако «меньше чем за неделю отношение ко мне изменилось на противоположное».

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Пресс-служба Национального аэропорта Минск 23 мая сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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