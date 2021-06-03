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Белоруссия зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Белоруссия зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт»

Анастасия Волоснова

Здоровье

В Белоруссии приняли решение о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом рассказали в Telegram-канале пресс-службы Минздрава Белоруссии.

Отмечается, что решение приняли на основании исследований комиссии по лекарственным средствам в четверг, 3 июня. Принятая регистрация будет действительна в течение года.

В ведомстве добавили, что с помощью препарата будут проводить векторную вакцинацию для профилактики коронавируса.

Ранее сообщалось, что в ФМБА анонсировали вакцину от COVID-19 с любыми мутациями.

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Белоруссиявакцинакоронавирус
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