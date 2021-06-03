Белоруссия зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт»
В Белоруссии приняли решение о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом рассказали в Telegram-канале пресс-службы Минздрава Белоруссии.
Отмечается, что решение приняли на основании исследований комиссии по лекарственным средствам в четверг, 3 июня. Принятая регистрация будет действительна в течение года.
В ведомстве добавили, что с помощью препарата будут проводить векторную вакцинацию для профилактики коронавируса.
Ранее сообщалось, что в ФМБА анонсировали вакцину от COVID-19 с любыми мутациями.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Туристам в Греции разрешили предъявлять документы для въезда на русском языке