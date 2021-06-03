Туристам в Греции разрешили предъявлять документы для въезда на русском языке

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Прибывающие в Грецию туристы могут показывать все необходимые для въезда документы на русском языке. Об этом рассказал руководитель департамента маркетинга представительства в РФ и СНГ Греческой национальной туристической организации Илиас Тсонос.

Приехать в страну могут вакцинированные россияне. При себе туристы должны иметь сертификат о вакцинации, справки о ПЦР-тестах или антителах. Отмечается, что документы в печатном или электронном виде должны предъявлять все туристы старше пяти лет.

— Первое, что нужно предъявить, — QR-код, который подтверждает заполнение формы PLF за 24 часа до прибытия в страну, документ доступен на русском языке на сайте правительства Греции. Второе — это свидетельство о полной вакцинации, причем с момента введения последней дозы должно пройти не менее 14 дней, — пояснил Тсонос.

Также туристы должны показать результаты теста на коронавирус или справку о перенесенной болезни. Все документы могут быть оформлены на русском языке.

Уточняется, что туристы из РФ могут быть вакцинированы любыми тремя российскими вакцинами, а не только «Спутником V». Тсонос добавил, что путешественников в Греции методом случайной выборки могут попросить сдать экспресс-тест на антитела, пишет Интерфакс.

Ранее сообщалось, что РФ увеличит число авиарейсов с десятью странами с 10 июня.

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