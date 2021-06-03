«Вызывает множество вопросов»: эксперт высказался о штрафах за превышение средней скорости

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Штрафы за превышение допустимой средней скорости на длинных участках дорог собираются ввести в России. По мнению председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, у россиян будут все «карты» для того, чтобы обжаловать вменяемое им наказание.

— Мне кажется, что это совершенно неправильно. Просто будет непонятно, где и в каком месте человек превысил скорость. Данная инициатива вызывает множество вопросов. Например, как эту среднюю скорость считать? — пояснил эксперт.

Он добавил, что не выступает против того, чтобы в России был тотальный видеоконтроль и «каждый метр дороги находился под видеокамерами». Однако, по его словам, никакой дорожный знак не ограничивает среднюю скорость. При введении подобного законопроекта у граждан появятся основания для обжалования этого закона, вплоть до Конституционного суда и Европейского суда по правам человека, считает руководитель движения.

Он также напомнил, что Верховный суд признал введение подобной ответственности незаконной, так как любое правонарушение всегда характеризуется точным местом и временем нарушения, отмечает ИА «НСН».

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