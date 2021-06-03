Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Почти на 70 улицах в столице обновили разметку велодорожек
Фото: t.me / Департамент транспорта Москвы

Почти на 70 улицах в столице обновили разметку велодорожек

Иван Юминов

Город

Специалисты обновили разметку постоянных велодорожек на 69 улицах в Москве. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в четверг, 3 июня.

— Велодорожки отделяются от проезжей части двумя параллельными линиями с диагоналями внутри. В местах повышенной опасности наносится противоскользящее покрытие красного цвета, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что разметка выполняется долговечными пластичными материалами. Всего с открытия сезона городского велопроката им воспользовались более 1,4 миллиона раз, отмечается в Telegram-канале комплекса.

Ранее сообщалось, что жители столицы смогут арендовать велосипед в приложении «Московский транспорт».

Читайте также: Столичные власти объяснили, как декарбонизация улучшает комфортность жизни в Москве

городское хозяйствовелопрокат в Москвевелодорожка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Все мнения
О проекте