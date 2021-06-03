Почти на 70 улицах в столице обновили разметку велодорожек

Фото: t.me / Департамент транспорта Москвы

Специалисты обновили разметку постоянных велодорожек на 69 улицах в Москве. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в четверг, 3 июня.

— Велодорожки отделяются от проезжей части двумя параллельными линиями с диагоналями внутри. В местах повышенной опасности наносится противоскользящее покрытие красного цвета, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что разметка выполняется долговечными пластичными материалами. Всего с открытия сезона городского велопроката им воспользовались более 1,4 миллиона раз, отмечается в Telegram-канале комплекса.

Ранее сообщалось, что жители столицы смогут арендовать велосипед в приложении «Московский транспорт».

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