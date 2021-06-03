Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пассажира такси с килограммом наркотиков задержали под Серпуховом
Фото: Пресс-служба Госдумы

Пассажира такси с килограммом наркотиков задержали под Серпуховом

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Серпухов, село Липицы Карта всех событий

Московские полицейские изъяли наркотики у пассажира такси. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по МО Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в селе Липицы. Сотрудники ГИБДД остановили такси, в котором ехал 50-летний житель столицы. Мужчину обыскали, и нашли у него два полимерных свертка.

Экспертиза показала, что москвич спрятал в них около килограмма наркотических веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Москвича заключили под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее «ВМ» сообщала, что полиция пресекла деятельность нарколаборатории на дому в Подмосковье.

Читайте также: Полиция в Подмосковье задержала мужчину-рецидивиста с 250 свертками наркотиков

задержаниеполициянаркотик
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Отечественное кино лидирует

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Все мнения
О проекте