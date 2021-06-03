Пассажира такси с килограммом наркотиков задержали под Серпуховом

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Московская область, городской округ Серпухов, село Липицы Карта всех событий

Московские полицейские изъяли наркотики у пассажира такси. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по МО Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в селе Липицы. Сотрудники ГИБДД остановили такси, в котором ехал 50-летний житель столицы. Мужчину обыскали, и нашли у него два полимерных свертка.

Экспертиза показала, что москвич спрятал в них около килограмма наркотических веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Москвича заключили под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее «ВМ» сообщала, что полиция пресекла деятельность нарколаборатории на дому в Подмосковье.

Читайте также: Полиция в Подмосковье задержала мужчину-рецидивиста с 250 свертками наркотиков