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Полиция в Подмосковье задержала мужчину-рецидивиста с 250 свертками наркотиков
Фото: МВД / Московская область

Полиция в Подмосковье задержала мужчину-рецидивиста с 250 свертками наркотиков

Анастасия Колоскова

Происшествия

Сотрудники полиции в Мытищах задержали подозреваемого в незаконном хранении 250 свертков с наркотиками. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 28 мая.

Правоохранители остановили автомобиль, который двигался по Олимпийскому проспекту. На пассажирском сиденье в иномарке находился 33-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. При личном осмотре стражи порядка обнаружили и изъяли у него 250 свертков с порошкообразным веществом.

— По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством метадоном, общим весом около 100 граммов, — отметила Татьяна Петрова.

Полиция задержала пассажира-рецидивиста с 250 свертками наркотиков / Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Решение суда он будет дожидаться под стражей.

Ранее мужчину с партией наркотиков задержали в Московской области.

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