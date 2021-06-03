Сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Фото: instagram.com/russiahockey

Сборная России проиграла сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Турнир прошел в Риге в четверг, 3 июня.

Российская сборная уступила канадцам со счетом 1:2. Со стороны россиян шайбу забил на 35-й минуте Евгений Тимкин. В составе канадской сборной отличился Адам Хенрик на 46-й минуте и Эндрю Манжипан на 63-й минуте.

После проигрыша канадцам россияне не смогут получить медаль в турнире. При этом сборная Канады вышла в полуфинал, где сыграет с Финляндией 5 июня.

Кроме того, в полуфинале 5 июня встретятся сборные США и Германии. Финал турнира и матч за третье место пройдут 6 июня.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу объявила состав на Евро-2020.

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