Обороты туристического сектора Москвы в начале года выросли на 2,7 процента

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Туризм и гостиничный бизнес столицы показывают наименьшие темы восстановления после пандемии. Об этом в пятницу, 4 июня, рассказал глава Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

—Туристический и гостиничный сектор – это единственные, наверное, направления, которые до сих пор испытывают давление ограничительных мер, — отметил он на Петербургском международном экономическом форуме.

Обороты туристического сектора за первые месяцы нынешнего года выросли только на 2,7 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Вместе с тем хорошая восстановительная динамика отмечается у строительной отрасли и сферы торговли. По словам Кирилла Пуртова, объем строительных работ в первом квартале года вырос на 24 процента в сравнении с периодом с января по март 2020-го. А оборот торговых предприятий Москвы в апреле увеличился на 34 процента по сравнению с таким же периодом прошлого года, пишет РИА Новости.

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