Москвичи смогут пожениться в павильоне «Космос» на ВДНХ

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Жители столицы с июля смогут пожениться в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Об этом в пятницу, 4 июня, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Регистрации брака будут проходить в подкупольной части на фоне вращающейся планеты Земля. Горожане уже могут подать заявки на церемонию в павильоне. Его открывают для молодоженов в юбилейный год первого полета человека в космос, сообщает официальный портал мэра Москвы.

— Необычные площадки для регистрации брака пользуются особой популярностью среди московских молодоженов: на летние месяцы уже занято 85 процентов мест, — отметила Анастасия Ракова.

Ранее более 150 человек посетили два органа ЗАГС Москвы в рамках дней культурного наследия.

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