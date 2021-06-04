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Наталья Сергунина: Столичный благотворительный сервис появился в приложении «Моя Москва»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Наталья Сергунина: Столичный благотворительный сервис появился в приложении «Моя Москва»

Иван Юминов

Город

Столичный благотворительный сервис появился в мобильном приложении «Моя Москва». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в пятницу, 4 июня.

— Более чем за полгода работы на портале mos.ru сервис доказал свою востребованность и полезность. Москвичи сделали с его помощью уже 17 тысяч переводов на благотворительность, — рассказала заммэра.

Для удобства пользователей эту функцию добавили и в приложении, отметила Сергунина. Для того чтобы сделать пожертвование, необходимо выбрать программу и указать сумму перевода.

Благотворительный сервис на mos.ru создан столичным департаментом информационных технологий совместно с городским комитетом общественных связей и молодежной политики. В мае сервис получил международную премию German Innovation Award, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что москвичи пожертвовали более четырех миллионов рублей через благотворительный сервис на mos.ru.

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Наталья Сергунинаблаготворительностьмобильные приложения
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