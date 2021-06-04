Дептранс Москвы назвал среднюю стоимость поездки на такси по городу

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Средняя стоимость поездки на такси по столице в нынешнем году выросла на три процента. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, в первом квартале нынешнего года средний чек поездки по столице составил 448 рублей. Этот показатель на три процента выше, чем в 2020 году.

— Тогда средний чек был на 434 рубля, — отметили в дептрансе.

Ранее сообщалось, что цифровые профили таксистов и идентификаторы введут в Москве в августе.

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