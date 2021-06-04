Минтруд сообщил, что свыше 80 процентов бедных в РФ приходится на семьи с детьми

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Более 80 процентов бедных в России приходится на семьи с детьми. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

— На сегодняшний день из числа бедных 82 процента — это семьи с детьми. К сожалению, это именно так, — цитирует РИА Новости выступление министра в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что около 1,2 миллиона детей из неполных семей получат социальные выплаты.

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