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Пособия по беременности помогут 100 тысячам женщин принять решение о сохранении ребенка
Фото: Pexels

Пособия по беременности помогут 100 тысячам женщин принять решение о сохранении ребенка

Полина Долганова

Общество

Выплаты беременным, которые находятся в трудном материальном положении, помогут около 100 тысячам женщин принять решение о сохранении ребенка. Об этом в среду, 2 июня, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным с членами правительства.

— Мы предполагаем, что благодаря такой поддержке будет решаться еще одна важная задача — увеличение рождаемости наших деток, — сказала она.

Голикова отметила, что выплату получат те женщины, доход которых не превышает величины прожиточного минимума в тех регионах, где они проживают. Средний показатель по России в 2021 году составляет 6 тысяч 351 рубль.

Размер пособия, которое, предположительно, получат около 228 тысяч россиянок, будет пересчитываться каждый год с 1 января, пишет РИА Новости.

Ранее выплаты на идущих в первый класс детей распространили на шестилетних школьников.

Читайте также: Около 1,2 миллиона детей из неполных семей получат социальные выплаты

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