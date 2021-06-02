Около 1,2 миллиона детей из неполных семей получат социальные выплаты

Фото: Пресс-служба Совфеда

Около 1,2 миллиона детей, которые воспитываются в неполных семьях, должны будут получить социальные выплаты. Об этом в среду, 2 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Новая выплата, старт которой запланирован на 1 июня, распространится на детей от 8 до 17 лет.

— Мы предполагаем, что на эти цели в 2021 году будет направлено 45,5 миллиарда рублей, и потом в 2022-2023 годах — более 90 миллиардов рублей, но эта цифра еще требует определенного подтверждения…, — рассказала вице-премьер в ходе совещания президента России Владимир Путина с членами правительства.

Предполагается, что такую выплату получат 1,2 миллиона детей.

Она также отметила, что в России насчитывается 767 неполных семей, среди них 70 тысяч приходятся на семьи, где оба родителя умерли и ребенок воспитывается опекуном.

По словам Голиковой, такой категории пока нет в поручении. Она попросила главу государства также отнести эту категорию к получателям выплаты, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что свыше 150 молодых семей использовали соцвыплаты для покупки жилья в Подмосковье.

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