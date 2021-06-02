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Выплаты на идущих в первый класс детей распространили на шестилетних школьников
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Выплаты на идущих в первый класс детей распространили на шестилетних школьников

Полина Долганова

Общество

Решение о выплатах семьям на идущих в первый класс детей было скорректировано, и теперь оно касается первоклассников в возрасте шести лет. Об этом в среду, 2 июня, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Глава государства обратил внимание Голиковой на то, что в указе, который он должен будет подписать, упомянуты дети шести лет, которые идут в школу в марте текущего года. Таким образом, шестилетние первоклассники под выплаты не попадали.

— Мы скорректировали эту позицию, Владимир Владимирович, — ответила Голикова на комментарий президента. Также она отметила, что проводила отдельное совещание по этому поводу.

Глава государства позже переспросил, придет ли теперь доклад в исправленном виде.

— Отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых (а нормативная база это позволяет) по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее стало известно, что около 1,2 миллиона детей, которые воспитываются в неполных семьях, должны будут получить социальные выплаты.

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