Роскачество предостерегло выпускников от мошенничества с ответами ЕГЭ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Роскачество предупредило школьников, которые планируют сдавать ЕГЭ в этом году, о действиях мошеннических организаций в экзаменационный период.

По оценкам специалистов Group-IB Digital Risk Protection, всего было обнаружено 102 мошеннических ресурса с суммарным количеством подписчиков более 3 миллионов. У самого популярного Telegram-канала, где обещают «слить ответы», более 700 тысяч читателей.

Часто выпускников школ привлекает умеренная цена: в диапазоне от 400 до 1200 рублей. Воспользовавшись такими услугами, ответов, естественно, никто не получает. В лучшем случае можно рассчитывать на ответы, которые были актуальны год назад.

Сотрудники Рособрнадзора утверждают, что ответы на ЕГЭ не могут появиться у мошенников даже теоретически. Многоуровневая система защиты и контроля не позволяет материалам быть слитыми в сеть в период проведения экзамена.

Наибольшая активность среди обманщиков наблюдается во «ВКонтакте» и в Telegram. Чаты или группы в этих социальных сетях часто бывают закрытыми.

Для того, чтобы вызвать у потенциальных жертв доверие, благонадежность злоумышленников «подтверждается» скриншотами «материалов» и фейковыми отзывами покупателей.

Роскачество призывает всех выпускников не покупать результаты ЕГЭ в Интернете, а потратить оставшееся до экзамена время на подготовку.

Ранее психолог рассказала, в чем ошибаются родители, когда готовят детей к ЕГЭ.

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