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Психолог рассказала, в чем ошибаются родители, когда готовят детей к ЕГЭ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Психолог рассказала, в чем ошибаются родители, когда готовят детей к ЕГЭ

Михаил Алимов

Общество

Психолог Полина Заргарова объяснила, почему важно участвовать в подготовке детей к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и как сделать это, не навредив им. Главное, считает она, и детям, и родителям следует сохранять спокойствие.

Стоит абстрагироваться от пессимистичных мыслей и направить силы на созидание, подчеркивает эксперт. Она подчеркнула, что главная ошибка родителей — это отказ от участия в подготовке к экзамену, потому что школьной программы недостаточно для того, чтобы сдать его на максимальные баллы.

— Ребенку однозначно необходима помощь. Это может быть помощь в форме репетиторов, посещения дополнительных занятий, подготовительных курсов. Может быть, родители сами готовы помогать, — заявила Полина Заргарова.

Не стоит впадать и в другую крайность — гиперопека тоже не поможет успешно освоить материал. Ребенок должен захотеть его выучить, считает эксперт, а в условиях постоянного контроля и предоставления всего по первому требованию у него пропадет мотивация что-то делать.

— Если нет мотивации для занятий, то знания не будут укладываться в голове. Ребенок должен захотеть выучить материал, чтобы это пошло ему на пользу, — объяснила психолог.

Также не следует терять время. По словам эксперта, невозможно подготовиться к ЕГЭ за два месяца, начинать подготовку нужно за несколько лет. Ребенку лучше заранее определиться с набором экзаменов и будущей профессией.

— Углубленное изучение предметов ребенок должен начинать сильно заранее — за год, за два, а то и за пять лет. <…> В таком случае материал действительно будет укладываться в голове и принесет больше пользы. Всем желаю хорошей сдачи экзаменов. Самое главное — сохранять спокойствие и доброжелательное отношение к своему ребенку, — резюмировала эксперт в материале 5-tv.ru.

Напоминаем, что с 31 мая стартовал основной этап сдачи ЕГЭ для учеников 11-х классов по всей России.

Ранее Рособрнадзор рассказал о проведении первых экзаменов основного периода ЕГЭ.

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