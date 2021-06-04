СМИ: Большинство граждан Германии выступают за тесное сотрудничество с Россией

Фото: Пресс-служба Совфеда

Две трети граждан Германии хотят выстроить более тесные экономические отношения между Россией и ЕС. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который 2 июня провел Институт экономических исследований Forsa по заказу Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV).

Еще большее количество опрошенных, 67 процентов, одобряют возникновение единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Наибольшей поддержкой инициатива пользуется у граждан, проживающих на территории бывшей ГДР.

Подавляющее большинство опрошенных осуждают санкции, вводимые США в отношении «Северного потока — 2» (75 процентов). Остановить строительство уже почти завершенного проекта хотят всего 17 процентов респондентов.

Российскую вакцину «Спутник V» согласны использовать 60 процентов опрошенных, а за введение безвизового режима для россиян младше 25 лет высказались 70 процентов. В целом за расширение обмена молодежью между странами высказались 86 процентов опрошенных.

Больше половины немцев рассматривают Россию как надежного энергетического партнера, а 58 процентов респондентов не против закупки у россиян водорода из природного газа.

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