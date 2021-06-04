Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Большинство граждан Германии выступают за тесное сотрудничество с Россией
Фото: Пресс-служба Совфеда

СМИ: Большинство граждан Германии выступают за тесное сотрудничество с Россией

Михаил Алимов

Внешняя политика

Две трети граждан Германии хотят выстроить более тесные экономические отношения между Россией и ЕС. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который 2 июня провел Институт экономических исследований Forsa по заказу Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV).

Еще большее количество опрошенных, 67 процентов, одобряют возникновение единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Наибольшей поддержкой инициатива пользуется у граждан, проживающих на территории бывшей ГДР.

Подавляющее большинство опрошенных осуждают санкции, вводимые США в отношении «Северного потока — 2» (75 процентов). Остановить строительство уже почти завершенного проекта хотят всего 17 процентов респондентов.

Российскую вакцину «Спутник V» согласны использовать 60 процентов опрошенных, а за введение безвизового режима для россиян младше 25 лет высказались 70 процентов. В целом за расширение обмена молодежью между странами высказались 86 процентов опрошенных.

Больше половины немцев рассматривают Россию как надежного энергетического партнера, а 58 процентов респондентов не против закупки у россиян водорода из природного газа.

Читайте также: СМИ: Вашингтон может предпринять «наступательные кибероперации» против хакеров из России

опросотношения России и ГерманииГермания
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте