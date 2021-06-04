Дима Билан стал хранителем дальневосточного леопарда Виктора

Фото: instagram.com/bilanofficial

Певцу Диме Билану вручили сертификат хранителя дальневосточного леопарда, сообщает пресс-служба национального парка «Земля леопарда». Как утверждается в сообщении, артист взял опеку над пятнистым хищником с номером Leo 168M и дал ему имя Виктор.

— В последнее время в моей жизни появилось много кошек. Я стал помогать им, а в некоторых случаях даже спасать их, поэтому возможность стать хранителем леопарда показалась мне логичным продолжением этих дел. Я дал леопарду имя Виктор. Оно означает «победитель». На многих языках мира, как и в России, оно — в иконостасе имен. Я очень счастлив в какой-то степени быть причастным к будущему этого леопарда, — прокомментировал новость певец.

Как уточняет национальный парк, хранитель леопардов — это своеобразный «крестный» редкого хищника. На территории парка находится множество фотоловушек, которые фиксируют животных, после чего им даются номера. По ним леопардов и называют. Отличить конкретного леопарда, в данном случае Виктора, позволяет индивидуальный узор пятен на боках.

В программе по защите дикой природы, помимо Димы Билана, участвуют такие известные персоны, как Памела Андерсон, Стивен Сигал, Николай Дроздов и Илья Лагутенко, сообщает сайт «Земли леопарда».

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