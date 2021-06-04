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Ветер до 32 метров в секунду может привести к энергетическим сбоям в регионах РФ
Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Ветер до 32 метров в секунду может привести к энергетическим сбоям в регионах РФ

Полина Долганова

Общество

На территории шести регионов России может быть нарушена работа объектов энергетики из-за гроз с градом и порывов ветра до 32 метров в секунду. Об этом в пятницу, 4 июня, предупреждает МЧС России со ссылкой на Гидрометцентр России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

В сообщении говорится, что вероятность возникновения ЧС касается объектов энергетики, связи, ЖКХ и других систем жизнеобеспечения населения.

Небезопасный циклон может прийти в Приморский и Хабаровский края, на Алтай, а также на территорию Ставропольского края.

На территории Приморского, Хабаровского краев и Еврейской автономной области ожидаются ливни, грозы и ветер со скоростью до 20 метров в секунду.

В Республике Алтай и Алтайском крае — грозы с градом и порывы ветра в горах до 32 метров в секунду. В Ставропольском крае также возможны грозы и ветер до 25 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве 4 июня.

Читайте также: «Под влиянием южной ложбины»: москвичей предупредили о неустойчивой погоде после выходных

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