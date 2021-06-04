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Синоптики сообщили о погоде в Москве 4 июня
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики сообщили о погоде в Москве 4 июня

Юлия Курганова

Город

В пятницу, 4 июня, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22-24 градуса. В Подмосковье температура воздуха ожидается 20-25 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столице по медицинской оценке для большинства как практически здоровых, так и метеочувствительных людей будет благоприятная. Температурный и влажностный режимы характерные для начала июня. Содержание кислорода в пределах климатических значений. Внешним фактором риска для метеозависимых людей по-прежнему остается высокое атмосферное давление. Особенно уязвимы лица, предрасположенные к спастическим реакциям (гипо- и гипертоники, люди с нарушением сердечного ритма, вегетососудистой дистонией, частыми приступами мигрени). При появлении симптомов недомогания следует принять лекарство, рекомендованное врачом, нормализовать артериальноедавление и купировать болевые симптомы.

Ранее москвичей предупредили о неустойчивой погоде после выходных.

Читайте также: Сухая и солнечная погода придет в столичный регион на выходных

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