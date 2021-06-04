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СК проконтролирует ход дела о гибели троих детей под Воронежем
Фото: СК РФ

СК проконтролирует ход дела о гибели троих детей под Воронежем

Полина Долганова

Происшествия

Центральный аппарат Следственного комитета России возьмет под свой контроль ход дела о гибели троих детей под Воронежем. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает пресс-служба Следкома.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании по делу о гибели детей под рухнувшими перекрытиями в дачном доме.

Ранее сообщалось, что 3 июня 2021 года трое детей погибли в результате обрушения плиты перекрытия в недостроенном доме в Лискинском районе Воронежской области.

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#ВоронежСК Россиидети
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