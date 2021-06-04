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«Она большое дело сделала»: Дробыш рассказал, как Пугачева спасла его
Фото: Из личного архива Виктора Дробыша

«Она большое дело сделала»: Дробыш рассказал, как Пугачева спасла его

Михаил Алимов

Звезды

Композитор и продюсер Виктор Дробыш многим обязан певице Алле Пугачевой. В том числе и тем, что она вернула его в мир шоу-бизнеса, рассказал артист в эфире телеканала «Россия-1».

Дробыш после успешных выступлений в России вместе со своим ансамблем уехал выступать в Европу, но там у коллектива не нашлось взаимопонимания со слушателем. Денег не было и ему пришлось устраиваться на другую работу в Финляндии. Он был маляром и садовником, пока не повстречал Пугачеву.

— Она со мной встретилась. Послушала мои песни. Выбрала. Более того, все купила. Для меня это были сумасшедшие деньги. И все мои песни спела ее дочь Кристина Орбакайте. Они стали хитами. «Свет твоей любви» и другие композиции стали очень популярными. Она большое дело сделала. Ничего не спев, но вернув меня в Россию из Финляндии, — говорит композитор о Примадонне российской эстрады.

Ранее Дробыш опубликовал фото с Пугачевой.

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Алла ПугачевавоспоминаниеВиктор Дробыш
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