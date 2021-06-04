«Связь поколений»: новый социальный проект ВДНХ об истории семейных снимков

Фото: Пресс-служба ВДНХ

ВДНХ запускает социальный проект «Связь поколений» об истории семейных снимков, сделанных на главной выставке страны. 4 июня 2021 года в соцсетях и на сайте ВДНХ вышел первый видеоролик из серии проекта. Речь в нем идет о героине, которая поделилась личными фотографиями и яркими впечатлениями о посещениях выставки в разные годы.

— ВДНХ — это живая история нескольких поколений. У миллионов людей с выставкой связаны приятные воспоминания и трогательные истории. Как свои, так и из жизни родственников, друзей и коллег. Здесь в разные годы посещали павильоны и выставки, любовались фонтанами, гуляли с внуками, назначали свидания. Продолжать летопись таких историй, поддерживать преемственность традиции посещать выставку — одна из наших актуальных задач и сегодня, — отметил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

В середине марта в соцсетях ВДНХ был объявлен прием заявок для участия в проекте. Для этого все желающие могли поделиться личными фотографиями с ВДНХ, сделанными несколько лет или десятилетия назад, и теплыми воспоминаниями о снимках. Героям наиболее ярких и интересных историй было предложено сделать ремейк этих фото: на том же месте, но годы спустя. Кроме того, фотоматериалы (архивный и современный снимок) и впечатления гостей легли в основу видеороликов, которые будут публиковаться на официальных ресурсах ВДНХ еженедельно по пятницам.

С помощью архивных и современных фотографий, а также рассказов, связанных с ВДНХ, проект объединит целые поколения семей, покажет то, как менялась жизнь людей, а также их впечатления от выставки в разные годы.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Первой своей историей поделится Елена Александровна Маянц. Именно с ее участием был снят премьерный видеоролик «Связь поколений», который размещен в соцсетях и на сайте выставки. Сегодня Елена Александровна — активная участница проекта «Московское долголетие», «Супербабушка Северного административного округа — 2020». Героиня расскажет о своей прогулке по ВДНХ со школьными подругами в преддверии дня рождения в начале 80-х, любимом мороженом за 28 копеек, которое ели у фонтана «Дружба народов» на лавочке. Прошло сорок лет, а Елена Александровна по-прежнему любит гулять по территории выставки, только уже в компании детей и внука.

Другой участницей проекта стала девушка Аполлинария Строгалова. В детстве они вместе с папой часто ездили гулять на ВДНХ. Аполлинария вспоминает, что любила рассматривать самоцветы в павильоне «Геология», она делится фотографиями с пленочного фотоаппарата, сделанными в середине 90-х, когда ей было около 10 лет. Ее историю уже можно посмотреть в летнем выпуске журнала «На ВДНХ». В соцсетях и на сайте выставки видеоролик появится 11 июня.

Проект «Связь поколений» — хороший повод вместе полистать семейный альбом. У многих наверняка найдутся детские, а возможно, и более поздние снимки. Фото у знаменитых фонтанов, катание на роликах, первые цветные снимки — все это оставило след в памяти многих людей.

Материалы для участия в проекте «Связь поколений» можно присылать на почту smm@vdnh.ru. Примечательные истории пап и мам, бабушек и дедушек, незабываемые впечатления и, конечно, архивные и воссозданные фотографии с ВДНХ останутся не только в личных семейных альбомах, но и в истории главной выставки страны.

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