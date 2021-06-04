Три студенческих отряда вышли на строительные площадки в Москве

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кантемировская улица, 39 Карта всех событий

Первые три из десяти летних студотрядов численностью 75 человек вышли на строительные объекты столицы. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что студенты колледжа будут трудиться в качестве отделочников. Речь идет о трех отрядах образовательного комплекса градостроительства «Столица», колледжа архитектуры и строительства № 7.

По словам Сергея Левкина, они уже работают на стройплощадках жилых комплексов iLove и объекта реновации на улице Кантемировской, 39. Кроме того, студенты вышли на участок, где возводится дом с подземной парковкой, в 1-м Грайвороновском проезде, владение 3.

Ранее сообщалось, что новый вход в Московский зоопарк достроят во второй половине 2021 года.

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