Путина расстроило поражение России в матче с Канадой на ЧМ по хоккею

Фото: Администрация президента РФ

Президента России Владимира Путина расстроило поражение сборной России в матче против Канады в рамках чемпионата мира по хоккею. Об этом в пятницу, 4 июня, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Песков также отметил, что не в курсе, смотрел ли глава государства матч до конца.

Напомним, сборная России проиграла сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Турнир прошел в Риге в четверг, 3 июня. Встреча завершилась со счетом 1:2.

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