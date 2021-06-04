Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путина расстроило поражение России в матче с Канадой на ЧМ по хоккею
Фото: Администрация президента РФ

Путина расстроило поражение России в матче с Канадой на ЧМ по хоккею

Полина Долганова

Политика

Президента России Владимира Путина расстроило поражение сборной России в матче против Канады в рамках чемпионата мира по хоккею. Об этом в пятницу, 4 июня, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Песков также отметил, что не в курсе, смотрел ли глава государства матч до конца.

Напомним, сборная России проиграла сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Турнир прошел в Риге в четверг, 3 июня. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Читайте также: Ряд сборных на ЧМ по хоккею в Риге могут снять флаги из солидарности с Белоруссией

хоккейРоссияВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Важный литературный год

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какой будет пенсия у Максима Галкина

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Погода обещает сюрпризы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Все мнения
О проекте