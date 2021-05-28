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Ряд сборных на ЧМ по хоккею в Риге могут снять флаги из солидарности с Белоруссией
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Ряд сборных на ЧМ по хоккею в Риге могут снять флаги из солидарности с Белоруссией

Кирилл Николаев

Спорт

Несколько сборных — участниц чемпионата мира по хоккею в Риге выразили желание снять свои флаги в знак солидарности с Белоруссией. Об этом в пятницу, 28 мая, заявил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

Ранее стало известно, что среди флагов участников чемпионата мира по хоккею в Риге вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Это произошло после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair. Из-за этого случая Белоруссия объявила о высылке всех дипломатов посольства Латвии. Латвия предприняла аналогичные меры.

Калвитис отметил, что поддержка белорусской оппозиции — это нормальный политический жест, но это не должно было быть связано с чемпионатом мира по хоккею. Он считает, что политики используют спорт в своих целях, сообщает «Р-Спорт».

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранительные органы страны его задержали.

Протасевич находится в СИЗО № 1. Позднее появилось видео, на котором он дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержание осудили многие страны Запада, а Евросоюз призвал немедленно освободить Протасевича и Сапегу. Кроме того, многие авиакомпании прекратили летать над Белоруссией, а ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства страны.

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