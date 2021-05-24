Белоруссия объявила о высылке всех дипломатов посольства Латвии

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Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников посольства. Об этом заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей в понедельник, 24 мая.

— Сегодня посол Латвии был приглашен в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом, который некоторое время (назад — прим. «ВМ») произошел в Риге и связан с оскорблением государственного флага Республики Беларусь. Послу был заявлен решительный протест в связи с этим инцидентом, до него было четко доведено, что это было циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма, — рассказал дипломат.

В течение 48 часов посольство страны должны покинуть все сотрудники. Латвия сможет оставить одного человека, который будет ухаживать за зданием, уточнил Макей.

Поводом для инцидента стала смена флага Белоруссии на бело-красно-белый флаг, который использует оппозиция, во время чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Решение о смене принял мэр города Мартиньш Стакис, отмечает РИА Новости.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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