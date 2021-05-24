Белоруссия надеется, что ЕС не запретит полеты через территорию страны
Белоруссия надеется, что Европейский союз (ЕС) не запретит полеты авиакомпаний через территорию страны. Об этом заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций страны Артем Сикорский в понедельник, 24 мая.
— Такие расчеты (о возможных убытках Минска — прим. «ВМ») мы не делали, и мы надеемся, что все-таки благоразумие восторжествует и к подобным недружественным санкциям европейские компании и Европейский союз не приступят, — приводит слова чиновника РИА Новости.
Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно
Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.
Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.
Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.
Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.
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